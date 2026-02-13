Alcaldía de Cochabamba apela libertad irrestricta para exfuncionarios por robo de postes

La Alcaldía de Cochabamba apeló la decisión judicial que otorgó libertad irrestricta a dos exfuncionarios municipales investigados por el robo de postes de señalización, un hecho que fue registrado por cámaras de vigilancia.

El director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía, Roy Ordoñez, calificó la determinación como “desagradable y penosa”, señalando que el caso fue resultado de una investigación conjunta entre la Policía y el Municipio.

Explicó que los acusados incluso confesaron el hecho y condujeron a los investigadores de la Policía hasta el lugar donde se encontraban los objetos robados.

Ordoñez criticó además que la notificación para la audiencia cautelar habría llegado después de la hora fijada, lo que imitó la participación de la parte denunciante.

Añadió que tanto el Ministerio Público como el Municipio solicitaron medidas cautelares argumentando riesgos de fuga y obstaculización, debido a que existe un tercer implicado prófugo y a que aún se investiga el destino de otros postes y material sustraído.

Sin embargo, la juez del Juzgado de Instrucción Cautelar Nº 11, Sara Fuentes Coca, determinó que no se acreditaron riesgos procesales suficientes, pese a reconocer la probabilidad de autoría, por lo que dispuso la libertad irrestricta de los investigados.

El director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía señaló que los exfuncionarios ya fueron desvinculados de sus cargos y que se continuará con el proceso para evitar que el caso quede impune, pese a la intención de los sindicados de someterse a un proceso abreviado.

Sostuvo que se espera que los antecedentes sean remitidos a la sala penal de turno para sustentar la apelación en una nueva audiencia.

El caso generó preocupación entre vecinos y denunciantes, quienes expresaron temor ante la liberación de los acusados, mientras la Policía confirmó que continúa la búsqueda de un tercer implicado que permanece prófugo.

