Alcaldía de Cochabamba exige sanción máxima contra exfuncionarios por robo de señalética

La Alcaldía de Cochabamba anunció que buscará la sanción máxima contra los exfuncionarios municipales implicados en el robo de postes, señalética y otros elementos del ornato público, al tratarse de delitos y daño a bienes del Estado. El caso dejó a dos personas aprehendidas y a un tercer implicado prófugo.

El director de Bienes Municipales, Wilson Espinoza, expresó su indignación por lo ocurrido y calificó el hecho como “un balde de agua fría”, al tratarse de servidores públicos con más de una década de trabajo en la institución. “¿Cómo es posible que servidores públicos que reciben un salario de los impuestos de los cochabambinos le roben a los mismos ciudadanos?”, cuestionó.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados retiraban postes y letreros de señalización que cumplían funciones de orientación vial y advertencia de propiedad municipal. Parte del material fue recuperado durante un allanamiento realizado por la Felcc en un taller de motocicletas de la zona sur, donde algunos objetos ya se encontraban soldados e instalados dentro de una vivienda. El vehículo utilizado para cometer los hechos era particular.

Espinoza señaló que resulta difícil creer que los propietarios del taller desconocieran el origen del material, ya que los elementos contaban con el logo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC). Por este motivo, los dueños del inmueble fueron convocados a declarar.

El caso logró esclarecerse tras denuncias vecinales y la difusión de imágenes en medios de comunicación, lo que permitió a la Policía identificar las zonas donde operaban.

Por su parte, el director de Recursos Humanos, Hernán Méndez, confirmó la destitución de los tres funcionarios identificados como Iván Z. A., Steven A. y Grover W., quienes trabajaban en el área de Alumbrado Público y contaban con aproximadamente 12 años de servicio. Dos de ellos permanecen aprehendidos y este jueves se desarrollará su audiencia de medidas cautelares, mientras continúa la búsqueda del tercer implicado.

La Alcaldía reiteró que impulsará el proceso penal hasta las últimas instancias para sentar un precedente frente a este tipo de delitos que afectan directamente a la ciudad y a sus habitantes.



