Alcaldía de Cochabamba destituye a funcionarios implicados en robo de señalética y postes

Dos de los sindicados se encuentran aprehendidos y el tercero permanece prófugo, según el avance de las investigaciones policiales. Los tres contaban con cerca de 12 años de servicio en el área operativa.
11/02/2026 10:58
El director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Cochabamba, Hernán Méndez, informó que se procedió a la destitución de tres funcionarios de Obras Públicas presuntamente implicados en el robo de postes y señalética en diferentes zonas de la ciudad.
Méndez dijo que el retiro fue inmediato y se envió la documentación a una autoridad sumariante para que continúe el proceso conforme a la normativa interna, además de su notificación en dependencias policiales.
Por su parte, el director jurídico de la Alcaldía, Roy Ordoñez, explicó que la unidad jurídica tomó conocimiento de la aprehensión de los funcionarios en el marco de investigaciones por el presunto robo de señaléticas y tapas de alcantarilla.
Asimismo, indicó que existe otro proceso penal iniciado anteriormente por un dirigente vecinal por el robo de señaléticas, dentro del cual también son investigadas estas personas.
El daño económico aún no fue cuantificado, por lo que se realizarán informes técnicos para determinar los objetos sustraídos y establecer el monto correspondiente. Las autoridades aclararon que la sanción administrativa es independiente de la restitución civil que pudiera corresponder.
Ante este hecho, la Dirección de Recursos Humanos anunció que reforzará los controles en los procesos de contratación, incorporando nuevos mecanismos de verificación.
