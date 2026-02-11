TEMAS DE HOY:
¡Mañana llega Martins!

El histórico goleador boliviano alista maletas para arribar a suelo cruceño este jueves e intentar incorporarse al refinero. 

11/02/2026 12:24

Marcelo Martins con la camiseta de la selección boliviana. Foto: Internet.
Este jueves, Marcelo Martins llegará a tierra oriental para buscar incorporarse al plantel verdolaga y abrirse camino hacia un posible retorno a la selección boliviana. El delantero, de 38 años, ya pasó por la revisión médica y tendría todo listo para volver a las canchas.

Según se conoce, el futbolista boliviano será presentado ante el primer plantel de Oriente Petrolero y luego pasará de inmediato a los entrenamientos del equipo, que competirá en el Torneo Repechaje de Verano 2026.

Marcelo Martins Moreno se retiró en 2023 tras el partido ante Uruguay y, hace días atrás, anunció su regreso al fútbol profesional con el objetivo de intentar volver a la Verde y apuntar al repechaje de marzo.

