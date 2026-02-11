¡Adiós Libertadores! The Strongest eliminado en penales ante Deportivo Táchira 1-0 (5-3)

The Strongest quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en la primera fase, tras caer en la tanda de penales ante Deportivo Táchira, en el estadio Pueblo Nuevo de Venezuela.

El cuadro atigrado perdió 1-0 en el partido de vuelta, resultado que igualó la serie 2-2 en el marcador global y obligó a la definición desde los doce pasos. En los penales, el conjunto venezolano fue más efectivo y se impuso por 5-3, sellando su clasificación a la fase 2 del torneo continental.

Durante los 90 minutos, The Strongest mostró orden táctico y, por momentos, controló el juego, pero no logró concretar sus opciones. El momento clave llegó en el último tramo del partido, cuando el equipo boliviano tuvo la gran oportunidad de clasificar directamente, pero Víctor Abrego falló un penal en tiempo reglamentario, lo que terminó siendo determinante.

En la tanda de penales, Widen Saucedo erró su remate, mientras que el arquero del Deportivo Táchira, Camargo, convirtió el quinto penal que sentenció la serie.

De esta manera, The Strongest se convierte en el primer equipo eliminado de la Copa Libertadores 2026, despidiéndose de forma prematura del certamen internacional.

