Presidente del Tigre: "Ya no se puede habilitar jugadores, se cerró el libro de pases"

Daniel Terrazas, presidente del club The Strongest, afirmó que no fue suspendido y anunció acciones legales contra quienes irrumpieron en sus oficinas.

"La suspensión es a través del Tribunal de Ética. Las tres formas de cesar funciones a un presidente legalmente elegido son renuncia, muerte o cesación de funciones a través del Tribunal de Ética de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF)", comentó en Que No Me Pierda, de Red Uno.

Aseguró que su accionar respeta las normas y que el presidente de la FBF tuvo una actitud conciliadora. "Lo que han hecho no tiene nombre, entraron al asalto por querer poner orden en la institución. Se presentó una demanda penal por allanamiento y robo agravado. Estamos hablando de una institución gloriosa que es The Strongest. Pido disculpas", agregó.

Resaltó que este miércoles a medianoche, se cerró el libro de pases. También les suspendieron las habilitaciones. "Hoy (miércoles) no fui al Complejo, me dediqué a redactar mi demanda ante el Tribunal de Ética que presentaré mañana (jueves) contra tres dirigentes. Les pregunté porqué piden mi renuncia y me dijeron por no hacer auditorias. Desde la comisión de auditorías indicaron que no pudieron hacerlas porque no había información. Se hace una auditoría para generar información. El golpe que se dio a la institucionalidad es muy grave, por apetitos personales", detalló.

Argumentó que se deben 530 mil bolivianos por un mes de planillas. "Es insostenible, hay que hacer una reingeniería económica y acortar el personal. La institución está en riesgo", resaltó.

Comentó que "no se quiere transparentar la información", ya que en asamblea se aprobó realizar auditorías desde 2020, para verificar todo el dinero que ingresó a la institución.

"Han presentado documentos con firmas falsas", agregó. "Nosotros nos debemos a la FBF, remitimos una carta denunciando el avasallamiento que sufrimos ayer. Dañaron la institución, entraron a la fuerza. Ya no se puede habilitar un jugador. No es legal lo que hicieron", complementó.

Aseveró que es el presidente legalmente elegido y la norma lo ampara.

