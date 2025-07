El caso que involucra a la funcionaria Tatiana Herrera sigue generando polémica luego de que se difundieran videos en redes sociales. La contraparte de lo ocurrido rompió el silencio a través de una publicación en redes sociales, exigiendo protección para su familia y garantías ante las autoridades.

En su mensaje, S. M. expresó con firmeza: “Ante los videos que se viralizaron en redes sociales y medios de comunicación, dejando en evidencia la agresión que sufre mi familia y mi persona, pido que las autoridades no parcialicen su postura ante la situación que estoy viviendo. No trato de victimizarme, pero nada justifica el escenario de violencia que tuvo que presenciar mi familia”.

El comunicado también denuncia presiones e intentos de iniciar procesos sin fundamento: “Así como hay autoridades que caen en utilizar recursos tan bajos, como amenazarme con procesos inexistentes e inventados, doy fe que contamos con autoridades que realizan un trabajo honesto en beneficio de las familias que sufren violencia”.

Recordemos que Herrera reveló que su situación personal se originó a raíz de una relación sentimental que mantuvo durante más de un año con un hombre que, según ella, se presentó como divorciado e incluso mostró documentos que avalaban su estado civil. “A mí me engañaron y de la peor forma. Ante todo, el mundo se mostró como tal siempre”, aseguró.

Finalmente S.M., pidió garantías para su seguridad y agradeció a quienes le han mostrado respaldo: “Acudo ante estas autoridades para pedir garantías hacia mi persona. Me dirijo a quienes me han brindado su apoyo y su respaldo porque en algún momento tuvieron que callar y no enfrentar a quienes tienen cierto grado de poder”.

El caso sigue bajo investigación mientras la publicación continúa sumando reacciones en redes sociales.

Involucrado en bochornoso video con una funcionaria municipal rompió el silencio. Foto: RR.SS.

Mira la programación en Red Uno Play