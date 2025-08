“Una chica la odiaba”: Niña de 13 años agredida en su colegio lucha por su vida

La madre de la niña de 13 años que fue apuñalada en el baño de su colegio se mantiene en la incertidumbre porque no recibe información de ninguna parte, ni las autoridades del colegio, ni la Policía le indican qué sucedió. Sucedió en el municipio de Warnes, Santa Cruz.

"No entiendo cómo en una unidad educativa puede pasar tal cosa", afirmó en Que No Me Pierda de Red Uno. Contó que la pequeña ingresó a quirófano a las 3 de la tarde y permaneció hasta pasadas las 10 de la noche. Seis especialistas estuvieron en la cirugía por la gravedad de las heridas. Su estado es crítico, ya que el ataque con arma blanca le afectó el pulmón, riñones e hígado, además del cuello. Lo que más aflige a la mujer es la necesidad de varios medicamentos, que tienen costos elevados y es de escasos recursos. "Ya no tengo de dónde sacar dinero, tengo que ver qué hago", agregó.

La pequeña cursa primero de secundaria. La última vez que la madre la vio fue a las 7.30, cuando la niña salió de casa rumbo al colegio, junto con su hermano menor, como lo hacia todos los días. "Es una niña tranquila, no le gusta socializar mucho, es selectiva con sus amistades. No le gusta que le toquen, ni a mí que soy su mamá me permite acercarme, abrazarle, tengo que esperar que ella lo haga", apuntó.

Un mensaje de advertencia

Este miércoles, la niña llegó con una buena noticia del colegio. Estaba en el quinto lugar de los mejores alumnos del curso, además, le gusta el deporte, área en que logró varias medallas. "Quería dedicarse a coleccionar medallas, pero ahora no será posible por las heridas", destacó.

Entonces, no había señales de que podría ser víctima de una agresión. "Solo por mensajes le dijeron que había una niña en el colegio que la odiaba y me contó de esa chica. Fue el viernes. Le dije que no se acerque a nadie, que ni salga al recreo para evitar cualquier confrontación con ella, no quería llamadas de atención de la dirección. Me dijo que no me preocupe, que no se iba a acercar a ella, que ni siquiera sabía quién es, es de tercero de secundaria", develó. Aparte de eso, afirmó que su hija no tuvo problemas serios, ni enfrentamientos en su colegio. "En el recreo, solo iba al baño, se compraba algo para comer y volvía al curso, porque no le gusta estar afuera. Solo tenía dos o tres amiguitas", añadió.

Más temprano, la Defensoría informó que se aprehendió a una sospechosa, también menor de edad. Pero la madre de la víctima afirmó que no le informaron. "Ni el director, ni la Policía, la Felcc, nadie se acercó a decirme lo que pasó con mi hija, que tenían a una persona, me enteré por los medios de comunicación y familiares. Nadie me dio un informe, nadie me dice nada, exijo justicia para mi hija. Esa niña puede atacar a más. Tampoco creo que lo haya hecho sola, fue intento de homicidio", aseveró.

Tampoco sospecha de nadie, porque conoce a las amigas más cercanas de su hija, una de ellas vive cerca de su casa y hacían tareas juntas. En casa, se dedica a su gatita. "No le gustaba estar con mucha gente al mismo tiempo, se sentía sofocada", apuntó.

El lugar del ataque fue el baño del colegio, que está muy cerca de las aulas, pero no le comentaron si alguien escuchó gritos, indicando que hay dos regentes. A pesar de que hay cámaras en la unidad educativa, no funcionan desde el año pasado. Además, comentó que el ingreso al colegio es restringido solo a los estudiantes. "No entiendo cómo no pudieron darse cuenta. Dijeron que eran unas simples heridas", detalló.

Por eso, pide justicia y esclarecer el caso. También que los responsables o sus padres, se hagan cargo de los gastos médicos, ya que incluso necesita sangre, aproximadamente 10 litros.

