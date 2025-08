Paro de salud en Santa Cruz: Trabajadores exigen bono de vacunación y denuncian crisis por falta de personal, medicinas e insumos

Esta semana, trabajadores en salud llevan adelante un paro en Santa Cruz en reclamo del pago del bono de vacunación adeudado desde 2024. La medida de presión, que busca visibilizar la "gran desatención" de la Gobernación, se agrava por el cierre de 35 camas en el Hospital del Niño debido a la finalización de contratos de enfermeras, la escasez de medicamentos y la falta de vehículos para el transporte de vacunas en plena epidemia de sarampión y tos ferina.

"La crisis en salud es grande. Hace un año no les pagan a los trabajadores el bono de vacunación, algo que ya estaba presupuestado en el POA, no es algo reciente, es del 2024. Es un paro legal y legítimo; no puede ser tanta desatención de parte de la gobernación. Es el único bono que reciben, son trabajadores del área rural y urbana, dependiente de la Gobernación", indicó Ruth Aguilera, vocera del Fesirmes, en Que No Me Pierda, de Red Uno.

A la vez, indicó que 35 camas del Hospital del Niño están "cerradas" por la finalización del contrato de 35 enfermeras, en medio de un contexto con dos epidemias, debido a los más de 160 casos positivos de sarampión y 152 enfermos con tos ferina o coqueluche.

"Hay un servicio de infectología donde van los niños con este tipo de enfermedades transmisibles y lo están cerrando. Los que más se enferman son los neonatos, pero cerraron las incubadoras y no hay funcionamientos. En el Hospital Japonés, 45 contratos se están venciendo, pero la Gobernación y el Sedes no hacen nada, ocultaron la epidemia de la tos de ahogo, cuando ya hay niños muertos. no pudimos hacer un buen seguimiento epidemiológico", observó.

Además, denunció que "retiraron las movilidades" con las que se hacía el transporte de vacunas en provincias. "Por eso pusieron carne en vez de vacunas. Como no hay movilidad para las vacunas, enviaron en una flota, pero las sacaron y refrigeraron carne", comentó.

Asimismo, observó que los medicamentos están presupuestados, pero no los encuentran en los hospitales y cuestionó el trabajo de la Gobernación cruceña. "Están más preocupados en el estadio", lamentó la representante.

