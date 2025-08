“No sé tu nombre, no te conozco”, le responde Manfred a Pavel sobre su consulta de cómo va a detener a Evo

Uno de los momentos más tensos del Primer Debate Presidencial “Bolivia Vota”, organizado por el TSE, fue el cruce entre Pavel Aracena, candidato de Acción Democrática Nacionalista (ADN), y Manfred Reyes Villa, postulante por Libertad y Progreso, a raíz del tema Evo Morales.

Durante su intervención, Aracena cuestionó directamente a Manfred:

“¿Cómo vas a detener a Evo?”, y antes de lanzar la pregunta, lo tildó de “político viejo”.

La respuesta de Reyes Villa fue inmediata y contundente:

“No sé tu nombre, no te conozco. Un operativo militar jamás se dice cómo se va a hacer. Yo sé cómo hacerlo. Evo tiene que estar preso porque no ha cumplido con la ley. No ha ido a declarar y tiene una orden de aprehensión. Para eso tenemos como Gobierno competencias sobre la Policía, pero cuando se rebasa, se acude a las Fuerzas Armadas”, afirmó el exalcalde cruceño.

Tras el tenso momento, Pavel Aracena lamentó que Manfred “no conozca que las Fuerzas Armadas no tienen seguridad jurídica”, y aprovechó para reafirmar su propuesta de convocar a un referéndum para que la población autorice la intervención de los militares en el Chapare, bloqueos y avasallamientos.

Finalmente, el candidato por Libertad y Progreso, Manfred Reyes Villa aseguró que Evo va a estar preso.

