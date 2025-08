Doria Medina a Andrónico: “¿Por qué la inclusión fue solo para dirigentes del MAS y no para los pueblos indígenas?”

Durante la ronda de preguntas entre candidatos en el primer debate presidencial, el aspirante por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, cuestionó directamente al candidato de Alianza Popular (AP), Andrónico Rodríguez, por lo que consideró una inclusión social limitada a los dirigentes del MAS.

“¿Podrías explicarnos por qué la inclusión solo ha sido para los dirigentes masistas y no para la población indígena?”, preguntó Doria Medina.

Rodríguez respondió defendiendo el modelo del Estado Plurinacional y criticando los gobiernos anteriores:

“No sé a qué inclusión se refieren, pero ustedes gobernaron en un modelo excluyente. En el Estado Plurinacional hubo participación activa de jóvenes y mujeres indígenas”, afirmó.

Doria Medina replicó señalando que la inclusión ha sido desigual y parcial:

Confundes el pasado con el presente. Yo no fui presidente, voy a ser presidente. Pero no respondiste: ¿por qué solo hubo inclusión para los dirigentes con los que estás tú y no para el resto durante estos 20 años?”, insistió.

El cruce cerró con una nueva respuesta de Rodríguez, quien recordó el paso de Doria Medina por el gobierno en el pasado:

“Fuiste ministro y tomaste decisiones que llevaron a la pobreza. Y sí, por supuesto que hubo inclusión social”, afirmó.

