Del Castillo apoda “Samuel Litio” a Doria Medina y este le responde: “¿A vos te decía Sonia un narcotraficante, no?”

En la tercera ronda de preguntas, el candidato por el MAS, Eduardo Del Castillo puso un sobrenombre de “Samuel Litio”, al candidato por Alianza Unidad Samuel Doria Medina, y le preguntó si en su Gobierno, congelará el salario mínimo nacional.

En respuesta Samuel Doria Medina, le aclaró a del Castillo que a él no le ponen apodos y respecto al Salario mínimo dijo, que este debe ser evaluado con la productividad y resultados, aclaró que en todos los sectores donde le tocó trabajar se cancelaron salarios mucho mayores a los mínimos, con salud, educación y vivienda.

“Para que te ubiques a mí no me ponen apodos, ¿a vos te decía Sonia un narcotraficante no?, voz con esos tus amigos tenías apodos, no me pongas apodos”, manifestó Doria Medina.

El candidato del Movimiento al Socialismo, además cuestionó a Doria Medina, sobre el consumo de productos importados, para la elaboración de las hamburguesas en su empresa.

“Samuel Ama Sua, Ama Llulla, Ama Llunku, y ama q'encha, quiero decirte que estabas hablando hace un rato de 100 bolivianos, precisamente eran 120 bolivianos, el salario mínimo nacional, cuando eras el encargado del Ministerio de Planeamiento, estás hablando de que generas muchas fuentes de empleo y que todos los productos que consumen tus hamburguesas, son importados”, afirmó Del Castillo.

Doria Medina aclaró, que en ese tiempo que trabajó en el Ministerio de Planeamiento, esos 120 bolivianos, eran muchos más dólares que lo que representa esa suma, y le pidió no comparar papas con manzanas.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play