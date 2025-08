Del Castillo pregunta si cogobernará con Jeanine y Samuel le dice que rendirá cuentas por secuestrar a Camacho

El candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, en la segunda ronda de preguntas, en el debate “Bolivia vota”, consultó al candidato de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina que, si en caso de ser presidente volvería a Gobernar con parte del Gobierno de Jeanine Añez, con quien dijo que cogobernó a partir de la gestión 2019.

En respuesta Doria Medina, señaló que es entendible que cuando uno en las encuestas está entre los primeros lugares pretendan atacar de todo y de nada.

“Decirte que está claro que yo no he gobernado con Jeanine Añez, ya te dije en un anterior debate, si tu hubieras tenido alguna prueba seguramente me habrías metido preso, o me hubieras secuestrado como acostumbras, pero no pudiste hacer eso, porque yo en ningún momento fui parte de ese Gobierno”, manifestó Doria Medina.

El candidato por Alianza Unidad señaló que, en su Gobierno, Del Castillo tendrá que rendir cuentas por lo que hizo con Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez, a quien dijo que se les podía haber hecho un juicio de responsabilidades, pero señaló que prefirieron hacer un secuestro fuera de la ley.

En contra respuesta Del Castillo también aseguró que, “Samuel Doria Medina cogobernó con Marcel Rivas exdirector de Migración de Unidad Nacional, Marcelo Navajas que estuvo involucrado en el robo de los respiradores, José Gabriel Espinoza del Banco central y ex miembro de Soboce, quien presuntamente trabajaba con la exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, Manuel Suarez que trabajó en el Gobierno de Añez y sería su actual asesor político, Giovanni Pacheco exgerente de Soboce, quien trabajó con Añez, y Arturo Murillo, una persona que fue sentenciada en Estados Unidos por robarle al pueblo boliviano”.

Samuel Doria Medina, dijo respecto al cuestionamiento de Del Castillo, que él es responsable de sus actos, ya que afirmó que, si Del Castillo asume que trabajó con las personas antes mencionadas, quiere recordarle que trabajó con más de 10.000 personas.

Agregó que en todo caso se debe asumir que Del Castillo fue quien personalmente secuestró a Luis Fernando Camacho, y siendo así pretende obtener el voto del departamento de Santa Cruz.

Vea el video:

