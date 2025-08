¡Le traicionaron los nervios! Yara Gasaui estuvo a punto de olvidar las frases durante su interpretación

Para cerrar la noche y ronda de semifinal, subió al escenario Yara Gasaui y la academia “La Compañía”, el equipo interpretó la película Burlesque, la canción ‘Show Me How You Burlesque’ de Christina Aguilera.

Aunque la presentación inició con algunas dificultades por un pequeño lapsus con las frases que la famosa debía repetir, el cuerpo de baile remontó a medida que avanzaba la coreografía.

Tito Larenti fue el primero de los jueces en pronunciarse, y señaló el nerviosismo de la famosa al inicio de la coreografía, “claramente entraste en una laguna al empezar, después los chicos remontaron en ciertas cosas, pero esa nebulosa con la que ingresaste la trasladaste al equipo, no sabían si ibas a arrancar o no”, manifestó.

Rodrigo Massa por su parte, pidió un poco más de seguridad en la famosa y felicitó al equipo, “nacieron para brillar”.

Por su parte, Elka Meyer también observó el nerviosismo de la famosa, pero destacó el esfuerzo del equipo al remontar a lo largo de la coreografía, “en general fue buena puesta en escena y tuvo bastante energía”.

Para Gabriela Zegarra la sensualidad de las damas y la energía de los chicos, conquistó al público.

Para cerrar su interpretación, Yara admitió que se puso nerviosa al inicio de la canción, y pese a los errores, agradeció a los jueces, a su equipo y al público que la apoyaron todo el tiempo.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play