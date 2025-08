"No entiendo cómo pasó eso": Madre de menor apuñalada en su colegio exige justicia

La menor de 13 años de edad, que fue hallada con graves heridas en el interior del baño de su colegio, permanece internada en el Hospital Japonés, en estado crítico. El hecho se registró en la zona de Satélite Norte.

"El diagnóstico aún es reservado. Los médicos están en cirugía. Todavía no tengo nada concreto de mi hija, solo sé que está delicada y a cada momento me piden un nuevo medicamento y se encuentran varios especialistas. La Policía hasta ahorita no me dice nada, solo estoy con mi marido, mi hermana y la presidente del curso, que me están apoyando. Nadie me ha dicho nada", reclamó la madre de la víctima.

Según explicó la mujer, las heridas más profundas que tiene la niña se ubican en el cuello y espalda.

Asimismo, lamentó que las cámaras de seguridad de la unidad educativa se encuentran en mal estado o en desuso, por lo que no habrían registrado el hecho.

"No sé quién atacó a mi hija, no sé quién le hizo eso. Pido justicia, que se esclarezca. No quiero que, lo que le hicieron a mi hija, le llegue a pasar a otra niña. No entiendo cómo pasó eso en un colegio en horario de clases, en el recreo. Mi hija es demasiado callada, no le gusta hablar con la gente, es muy reservada", manifestó.

