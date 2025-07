Samuel Doria Medina plantea reformas para fortalecer autonomías

En el marco del Encuentro por la Reconstrucción de Bolivia, organizado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, el candidato presidencial por Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, presentó una serie de propuestas para fortalecer las autonomías departamentales, mejorar la gestión pública descentralizada y transformar los sistemas de salud y educación en el país.

Durante su intervención en el bloque temático sobre Autonomías y Competencias, Doria Medina inició con un saludo al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, actualmente recluido en el penal de Chonchocoro.

“El pueblo cruceño y todos los departamentos del país quieren más poder. ¿Y qué es el poder? Son decisiones y recursos. Pero en los últimos años, ese poder se ha negado: 36 competencias autonómicas han sido congeladas y los recursos han sido recortados”, afirmó.

El candidato aseguró que, en caso de ser electo presidente, eliminará las normativas que restringen el ejercicio pleno de esas 36 atribuciones durante los primeros 100 días de gestión. Además, se abriría la posibilidad de ampliar competencias.

Descentralización y críticas al INRA

Respecto a la descentralización institucional, Doria Medina cuestionó el funcionamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), señalando que sus autoridades no han asistido a reuniones clave, como la comisión agraria.

“Conocemos que hay autoridades del INRA implicadas en los avasallamientos de tierras fiscales. Eso tiene que terminar. Vamos a cambiar esas autoridades y hacer que rindan cuentas ante la justicia”, declaró.

Autonomías en salud y educación

En el ámbito de la salud, el candidato consideró urgente una reforma profunda de la Caja Nacional de Salud (CNS), con mayor participación de las regiones en su administración.

“Actualmente Bolivia asigna apenas 300 dólares per cápita a salud, cuando lo mínimo necesario son 1.500 millones de dólares a nivel nacional. La CNS no está funcionando bien. No se trata solo de transferir competencias, sino de elegir autoridades con mérito y garantizar recursos para cambios reales”, indicó.

Sobre educación, cuestionó el bajo impacto de la inversión estatal, pese a que se destina cerca del 8% del PIB al sector. Propuso rediseñar el modelo de gestión educativa para dar a las regiones un papel más activo y directo.

