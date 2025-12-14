The Strongest aplasta a Wilstermann con un contundente 6-0

The Strongest se impuso de manera categórica ante Wilstermann por 6-0 en el estadio El Coloso de Miraflores, en un partido correspondiente a la fecha 30 de la División Profesional. Los goles del local fueron anotados por Luciano Ursino (3' 1T), Fabricio Quaglio (3' 2T), Álvaro Quiroga (10' 2T), John García (28' 2T), Marcelo Somoya (30' 2T) y Claudio Ancieta (22' 2T, en propia puerta).

Entre los protagonistas, Marcelo Somoya se destacó como el jugador más importante del encuentro al marcar un gol y conducir el juego en el medio campo, mientras que Luciano Ursino también fue clave con su anotación temprana que abrió el marcador.

El técnico de The Strongest, Joaquín Monasterios, dispuso un esquema 3-4-3 que combinó solidez defensiva y efectividad en ataque. Por su parte, Humberto Viviani alineó a Wilstermann con un 4-3-3, pero no logró frenar la arremetida local.

Con esta victoria, The Strongest alcanza 64 puntos y se mantiene en el tercer puesto de la tabla, mientras que Wilstermann se queda con 19 unidades y ocupa la penúltima posición, complicando su camino en el torneo.

El partido fue dirigido por el árbitro Ivo Méndez Chávez y contó con varias sustituciones y amonestaciones en ambos equipos, aunque la diferencia en el marcador fue determinante para la contundencia del resultado final.

