El boliviano Makerllo Téllez volvió a destacar en la liga de Camboya, marcando un gol que selló la victoria 3-0 de Phnom Penh Crown sobre Cambodian Tiger en la décima fecha del torneo. Con este tanto, Téllez sumó su cuarto gol de la temporada y reafirmó su importancia dentro del equipo.

El gol llegó al minuto 51 del primer tiempo, tras una jugada iniciada por Téllez por la izquierda, que culminó en una pared con un compañero y una definición magistral del delantero boliviano, que desató la alegría de los fanáticos locales.

Con este triunfo, Phnom Penh Crown asciende a la segunda posición de la tabla con 24 puntos, quedando a cuatro del líder Svay Rieng, que suma 28. El próximo desafío del equipo será frente a Boeung Ket, un partido clave para mantenerse en la pelea por el título.

Téllez sigue demostrando su nivel en el fútbol internacional y por qué es considerado un jugador fundamental en su equipo, consolidando su carrera fuera de Bolivia con actuaciones decisivas.

