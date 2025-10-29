¡Qué go-la-zo! Enganchó hacia afuera y definió de zurda: así fue el gol del boliviano Téllez en Camboya

Téllez fue protagonista en el triunfo del Phnom Penh Crown sobre el Shan United por la AFC Challenge League. El jugador nacional marcó el segundo gol de su equipo, que había comenzado el partido en desventaja.

A los 79 minutos, tras una serie de toques por la banda izquierda, el balón llegó al área rival. El exjugador de Wilstermann controló con categoría, enganchó hacia afuera y definió con un zurdazo cruzado para establecer el 2-1 parcial. Todos sus compañeros corrieron a abrazarlo, celebrando junto al boliviano el tanto que marcó el camino de la remontada. Finalmente, el encuentro terminó 3-1 a favor del Phnom Penh Crown.

Este fue el tercer gol de Téllez en la competencia continental, consolidando su buen momento futbolístico en Asia.

¿Quién es Makerlo Téllez?

Makerlo Téllez Menéndez nació el 22 de octubre de 2002 en el departamento del Beni, Bolivia. Juega como extremo y actualmente milita en el Phnom Penh Crown, de la Premier League de Camboya.

Durante la temporada 2024-2025, defendió la camiseta de Jorge Wilstermann en la Primera División del fútbol boliviano, donde disputó 32 partidos y marcó 2 goles. En julio de 2025 fichó por el club camboyano, convirtiéndose en el primer futbolista boliviano en jugar en esa liga.

Mira la programación en Red Uno Play