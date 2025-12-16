TEMAS DE HOY:
Deportes

Seguidores del Zakho de Irak se llevan el premio a la mejor hinchada del año de los The Best

Los hinchas del Zakho SC iraquí ha sido galardonados con el premio The Best de la FIFA a la Afición 2025.

EFE

16/12/2025 12:11

Foto: Redes sociales, hinchas del Zhako.
Irak.

El colectivo de seguidores del Zakho SC iraquí ha sido galardonado con el premio The Best de la FIFA a la Afición 2025, según anunció el máximo organismo futbolístico mundial, que organiza la gala esta tarde en Doha.

La hinchada del club iraquí concitó la atención mundial cuando, previamente al partido de la Liga de las Estrellas del país contra el Al-Hudood el 13 de mayo, lanzaron miles de peluches al campo, que fueron recogidos y donados a niños con enfermedades.

“Lanzar juguetes infantiles dentro del estadio demostró un espíritu humanitario ejemplar, reconocido por la comunidad deportiva de Kurdistán, Irak y Asia”, señaló el club en un comunicado. “Nuestra afición es la columna vertebral del equipo y siempre llama la atención con sus actividades creativas. Esperamos que su apoyo continúe mientras nos esforzamos por alcanzar mayores éxitos”, apuntó.

El Premio a la Afición de la FIFA se creó en 2016 y reconoce la excepcional expresión de compromiso de un aficionado o grupo de seguidores, independientemente de su liga, género o nacionalidad. El premio también puede otorgarse por un momento o gesto que haya impactado al mundo del fútbol.

Los tres finalistas fueron seleccionados por un panel compuesto por leyendas de la FIFA y expertos en fútbol, y el ganador se decidió mediante votación pública en el sitio de internet del organismo.

Los otros dos aspirantes eran Alejandro Ciganotto, seguidor del Racing de Avellaneda, y el español Manuel Cáceres, “Manolo el del Bombo”, fallecido a los 76 años.

