TEMAS DE HOY:
Hombre hallado muerto en El Alto accidente vehicular Triple crimen en Abapó

19ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

El escorpión de la mexicana Ovalle, elegido el mejor gol del año por la FIFA en la rama femenina

El espectacular gol de la futbolista mexicana fue elegido el mejor gol del año por la FIFA en la rama femenina.

EFE

16/12/2025 11:19

Foto: FIFA.
Doha, Catar.

Escuchar esta nota

La mexicana Lizbeth Ovalle, gracias a su espectacular tanto de 'escorpión' con Tigres contra el Guadalajara de la Liga mexicana femenina, el 3 de marzo, ha sido galardonada con el premio Marta de los The Best de la FIFA.



Ovalle, nacida hace 26 años en Aguascalientes, es la segunda ganadora del premio que lleva el nombre de la leyenda brasileña, y, con su diana, consolidó el triunfo de su equipo por 2-0.

La mexicana recibió el pase de Jenni Hermoso, acomodó el cuerpo y mandó el esférico al ángulo superior izquierdo con un remate de 'escorpión'.

El gol de Ovalle, cuyo fichaje en agosto le costó al Orlando Pride 1,1 millones de libras, fue el elegido entre los otros diez seleccionados dentro del periodo del 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. EFE
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD