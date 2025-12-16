TEMAS DE HOY:
Deportes

¿Por qué Miguelito no fue convocado para enfrentar a Perú? Terceros responde

El futbolista visitó el hotel de concentración de la selección boliviana donde habló con los medios y explicó su situación.

Martin Suarez Vargas

16/12/2025 9:57

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz.

Escuchar esta nota

Miguel Terceros estuvo presente en el hotel de concentración de la selección boliviana, aunque no forma parte de la convocatoria para enfrentar a Perú. El jugador explicó que su ausencia se debe a un proceso de recuperación por molestias musculares, motivo por el cual el cuerpo técnico optó por no incluirlo en la nómina.

Pese a no estar convocado, el futbolista resaltó la importancia de mantenerse cerca del grupo en un momento clave del proceso.

“Más que nunca yo quisiera estar acá porque es muy importante que el grupo siga unido, que la mayor cantidad de jugadores esté acá. Mañana voy a empezar a trabajar con el fisio y ver qué es mejor para todos”, expresó.

Terceros también se refirió al repechaje que disputará Bolivia ante Surinam, señalando que será una serie exigente.

“Van a ser dos partidos difíciles, la verdad que no sabemos mucho de esas selecciones, pero los jugadores que están concentrando ya van a empezar a analizarlos y prepararse de la mejor manera”, indicó.

Asimismo, valoró que los partidos de preparación se jueguen en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, destacando el respaldo de la hinchada.

“Va a ser muy lindo poder jugar con nuestra gente y sentir el cariño. Son muy importantes para nosotros”, afirmó.

En cuanto a su futuro a nivel de clubes, Miguel Terceros confirmó que debe presentarse nuevamente en el Santos, club con el que aún mantiene contrato, aunque desde Brasil surgieron versiones sobre un posible interés del Athletico Paranaense.

“Sinceramente no sé nada, solo sé que tengo que presentarme en el Santos. Eso lo maneja mi empresario; ahora voy a aprovechar a la familia y seguir con la recuperación”, concluyó.

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

