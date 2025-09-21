TEMAS DE HOY:
Deportes

Así fue el gol de Miguelito Terceros que le dio la victoria al América MG

El volante boliviano ingresó desde la banca y anotó el gol decisivo al minuto 70, asegurando el triunfo de su equipo ante Coritiba en la Serie B de Brasil.

Martin Suarez Vargas

21/09/2025 17:57

Miguelito siendo felicitado por sus compañeros, tras anotarle al Coritiba. Foto: Internet.
Brasil.

Miguelito Terceros volvió a demostrar su calidad en Brasil. El jugador boliviano entró desde la banca de suplentes y, a los 70 minutos, convirtió el gol que le dio la victoria al América MG frente a Coritiba.

La jugada nació por la banda izquierda, donde un compañero desbordó y envió un centro preciso. Terceros, en posición de nueve, empujó el balón al fondo de las redes, sellando el 1-0 definitivo a favor del América MG.

Con este triunfo, el equipo llega a 29 puntos y ocupa la décimo sexta posición en la tabla de la Serie B de Brasil. En la próxima fecha, el América MG visitará al Atlético Goianense el jueves 25 de septiembre a las 20:30 horas.

El gol de Terceros no solo le da la victoria al equipo, sino que confirma su capacidad para aparecer en momentos clave y ser determinante desde la banca de suplentes.

