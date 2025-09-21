IMCRUZ-Suzuki reafirma su compromiso con la niñez y se suma a la Teletón 2025 de UNICEF Bolivia

En un nuevo impulso a su compromiso con la niñez boliviana, IMCRUZ concesionario líder de vehículos 0 km en Bolivia con diferentes marcas, ha confirmado un aporte destacado y simbólico: donará un automóvil 0 km como premio especial para la Teletón de UNICEF 2025.

Con este gesto refuerza la captación de fondos y el espíritu solidario que caracteriza a esta jornada de solidaridad. Cabe destacar que esta es la cuarta vez que IMCRUZ contribuye con un vehículo a la Teletón de UNICEF, consolidando así un compromiso sostenido con la infancia del país.

La Teletón de UNICEF 2025 se celebrará el 21 de septiembre en el campo ferial de la EXPOCRUZ, reuniendo artistas nacionales e internacionales, presentadores, aliados y familias de todo Bolivia en una transmisión en vivo a nivel nacional por el canal televisivo RED UNO. Este evento será una verdadera jornada de solidaridad y celebración, donde cada contribución ayudará a que miles de niñas, niños y adolescentes puedan acceder a entornos más seguros, saludables y llenos de oportunidades de desarrollo.

La Teletón de UNICEF es mucho más que un evento de recaudación: es una plataforma nacional para garantizar los derechos de la infancia en Bolivia. Desde su llegada al país en 1952, UNICEF ha trabajado de manera integral para mejorar la salud, la nutrición, la educación y la protección de millones de niñas, niños y adolescentes, con un enfoque especial en la inclusión y la equidad.

Gracias a alianzas estratégicas como la de IMCRUZ- Suzuki, UNICEF amplía su capacidad de acción, conectando con la sociedad civil y promoviendo iniciativas innovadoras que generan un impacto directo en la vida de la infancia más vulnerable.

Con la participación de IMCRUZ, la Teletón recibe un impulso especial: además de apoyar una causa que transforma vidas, los donantes tendrán la oportunidad de ganar un automóvil 0 km. Este incentivo refuerza la solidaridad, motiva a más personas a sumarse y multiplica las posibilidades de construir un mejor futuro para los niños, niñas y adolescentes de Bolivia.

IMCRUZ, reconocida por su amplia oferta de vehículos, financiamiento flexible y soporte técnico especializado, reafirma así su responsabilidad social, respaldando acciones que generan un impacto real en la educación, la protección y el bienestar de la niñez.

La Teletón 2025, con el respaldo de IMCRUZ y otras instituciones, promete ser un espacio de solidaridad renovada, donde cada contribución cuenta y cada gesto suma. Puedes unirte, donar y participar por la infancia boliviana, convirtiéndote en Héroe o Heroína de la Niñez. Los aportes se pueden realizar llamando a la línea gratuita 800 10 9333 o ingresando a la página web www.unicef.org.bo.

Mira la programación en Red Uno Play