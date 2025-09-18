TEMAS DE HOY:
Espacio empresarial

La Expocruz será el escenario de la Teletón 2025 de Unicef para impulsar oportunidades y bienestar para la niñez boliviana

La Teletón de Unicef 2025 se celebrará el 21 de septiembre en el campo ferial de la Expocruz, reuniendo artistas nacionales e internacionales, presentadores, aliados y familias de todo Bolivia, se transmitirá en vivo a nivel nacional por Red Uno. 

Jhovana Cahuasa

18/09/2025 17:24

Foto: Unicef
Santa Cruz

Unicef Bolivia y Fexpocruz, la institución líder en la organización de ferias y eventos internacionales en Santa Cruz, han sellado una alianza estratégica para acercar espacios de educación, innovación y participación a niñas, niños y adolescentes.

Esta colaboración permitirá aprovechar la gran capacidad de convocatoria de Fexpocruz, que cada año recibe a más de un millón de visitantes, para instalar actividades, talleres y mensajes que promuevan los derechos de la infancia y fomenten la conciencia sobre la protección, la educación y la salud de los menores en todo el país.

La Teletón de Unicef 2025 se celebrará el 21 de septiembre en el campo ferial, reuniendo artistas nacionales e internacionales, presentadores, aliados y familias de todo Bolivia en una transmisión en vivo a nivel nacional por el canal televisivo RED UNO. Este evento será una verdadera jornada de solidaridad y celebración, donde cada contribución ayudará a que miles de niñas, niños y adolescentes puedan acceder a entornos más seguros, saludables y llenos de oportunidades de desarrollo.

Foto: Unicef

Unicef, presente en Bolivia desde 1952, trabaja de manera integral para garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes puedan crecer en condiciones dignas y proteger sus derechos fundamentales. Sus programas incluyen salud, nutrición, educación, protección infantil, participación y respuesta a emergencias, con un enfoque especial en la inclusión y la equidad.

Gracias a alianzas estratégicas como la establecida con Fexpocruz, Unicef puede acercar sus mensajes y proyectos a un público más amplio, involucrando a la sociedad en la promoción de los derechos de la infancia.

Durante la Teletón, Fexpocruz se convertirá en un escenario de encuentro y aprendizaje, donde los visitantes podrán conocer sobre los programas de Unicef y participar en iniciativas que fomenten la solidaridad y el compromiso con la niñez.

Con esta alianza, se refuerza la importancia de crear espacios accesibles, seguros y educativos para las niñas y niños, demostrando que la protección de la infancia no solo depende de políticas públicas, sino también del compromiso de la sociedad civil y del sector privado. Cada aporte suma y cada gesto cuenta para construir un futuro más justo, inclusivo y lleno de oportunidades para la niñez en Bolivia.

Quienes deseen participar pueden unirse a la Teletón y apoyar a la infancia boliviana, convirtiéndose en Héroes y Heroínas de la Niñez. Los aportes se pueden realizar llamando a la línea gratuita 800 10 9333 o ingresando a la página web http://www.unicef.org.bo.

Foto: Unicef
Foto: Unicef

