TEMAS DE HOY:
Madre agrede a sus hijos Narcotráfico en Cochabamba tentativa de feminciido

35ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espacio empresarial

Makro Parque celebra 7 años con descuentos y promociones 2x1

La jornada de ofertas comenzará a las 7:00 a.m. y se extenderá hasta agotar stock.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/12/2025 18:16

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Makro Parque cumple 7 años y lo festeja a lo grande. Este viernes 12 de diciembre, los clientes podrán aprovechar ofertas especiales, packs 2x1 y descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados.

“Se festeja una sola vez, pero se ahorra el doble”, la celebración comenzará a las 7:00 a.m. y se extenderá hasta agotar stock. 

La gente podrá disfrutar de promociones pensadas para todos los gustos, en un ambiente que promete sorpresas y grandes descuentos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD