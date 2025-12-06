Makro Parque celebra 7 años con descuentos y promociones 2x1

Makro Parque cumple 7 años y lo festeja a lo grande. Este viernes 12 de diciembre, los clientes podrán aprovechar ofertas especiales, packs 2x1 y descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados.

“Se festeja una sola vez, pero se ahorra el doble”, la celebración comenzará a las 7:00 a.m. y se extenderá hasta agotar stock.

La gente podrá disfrutar de promociones pensadas para todos los gustos, en un ambiente que promete sorpresas y grandes descuentos.

