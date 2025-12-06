Nuevas ideas e innovación impulsan la quinta edición de TEDx Unifranz

El TEDx se ha convertido en un espacio donde ideas locales, cuidadosamente preparadas y presentadas con claridad, logran proyectarse al mundo e inspirar reflexión, diálogo e innovación. En Bolivia, este impulso ha estado estrechamente ligado a la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), que en cada edición reafirma que una sola idea puede abrir horizontes, provocar reflexión y detonar diálogos profundos.

En la edición 2025 se busca renovar este impulso reuniendo voces diversas que aporten propuestas relevantes y transformadoras para el país.



“En sintonía con la filosofía TED de ‘ideas worth spreading’, su propósito es visibilizar voces capaces de transformar realidades, proyectando desde Bolivia ideas que dialogan con el mundo. Es una plataforma de alto impacto para promover una cultura donde los jóvenes piensan críticamente, lideran con propósito e innovan con conciencia social”, afirma Laura Poveda, coordinadora nacional de eventos internacionales de Unifranz.



La expectativa se construye no desde el espectáculo, sino desde esa posibilidad de mirar el mundo de manera renovada, aunque solo sea por unos minutos.

En esta oportunidad, Cochabamba será sede de la quinta edición este próximo 10 de diciembre, donde nuevamente se reunirán voces dispuestas a compartir, cuestionar, proponer y desafiar .

Ideas que trascienden fronteras



TEDx es un movimiento mundial que lleva las ideas de TED a distintas comunidades, permitiendo que más personas compartan conocimientos y experiencias valiosas. Su meta es inspirar y despertar curiosidad para impulsar cambios e innovación en todo el planeta.



Para entender la esencia de estos encuentros, es importante recordar cómo empezó todo. TED nació como una conferencia dedicada a Tecnología, Entretenimiento y Diseño; con el tiempo, la calidad de sus propuestas la llevó a convertirse en un referente que abarca prácticamente todas las áreas del conocimiento humano.



El auge del formato impulsó la creación de TEDx, una licencia que permite a comunidades del mundo organizar eventos propios. La “x” es clave: representa autonomía, carácter local y adaptación al contexto de cada ciudad. Con ello, se busca abrir el acceso al conocimiento y permitir que historias locales se amplifiquen en una red internacional.



La evolución de TEDx Unifranz

Bolivia ha sido parte activa de este movimiento. TEDx Unifranz ya suma cuatro ediciones y ahora trabaja en la quinta, consolidándose como un encuentro que ha convocado a científicos, emprendedores, artistas, investigadores y líderes sociales. De este modo, se ha convertido en un referente dentro de los espacios alternativos de divulgación.



Más allá del día del evento, TEDx genera comunidad. Su impacto no se agota en el escenario: continúa después, en debates, aulas, proyectos culturales y nuevas iniciativas que nacen motivadas por las ideas compartidas.



El contexto nacional también añade un matiz especial a la edición 2025: el país atraviesa un momento de dinamismo tecnológico y cultural en el que las nuevas generaciones demandan espacios para expresarse y vincularse con miradas contemporáneas.



“Para esta nueva versión esperamos ideas genuinas, relevantes y basadas en evidencia; propuestas que desafíen lo convencional y aporten a la construcción de un país más consciente, innovador y humano. Es, una vez más, el escenario donde Bolivia le habla al mundo… y el mundo escucha.”, agrega Poveda.



¿Qué diferencia a TEDx de otros encuentros?

A diferencia de conferencias académicas o eventos especializados, TEDx prioriza la claridad y el impacto emocional e intelectual por encima de la densidad técnica. Las charlas son cuidadosamente preparadas durante meses, se ensayan minuciosamente y nunca tienen un fin comercial.



Tampoco son discursos improvisados: cada ponente debe sintetizar un mensaje significativo en un breve lapso, lo que exige precisión, coherencia narrativa y autenticidad.

Esta combinación de creatividad, estructura y disciplina distingue al formato. Los asistentes no acuden solo a escuchar; buscan conectar, inspirarse y reconocer en cada experiencia un punto de encuentro con su propia realidad.



Así, TEDx Unifranz 2025 se proyecta no como una edición más, sino como una oportunidad para revitalizar el diálogo creativo e intelectual del país, fortalecer la diversidad de voces y abrir camino a narrativas que aún están esperando ser contadas. La inscripción para el evento es gratuita y solo es necesario el registro en la página web https://tedx.unifranz.edu.bo/

Mira la programación en Red Uno Play