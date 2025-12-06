Así fue el encendido del árbol navideño en La Paz: luces, música y emoción

La celebración navideña reunió a cientos de personas en la tradicional plaza paceña. El encendido del imponente árbol de 30 metros de altura dio inicio a una velada que buscó llevar luz, esperanza y alegría a los hogares de la ciudad.

A pesar de la lluvia, las familias permanecieron en el lugar, protegidas con paraguas y capuchas, para acompañar el espectáculo musical y la cuenta regresiva que marcó el inicio oficial de la Navidad en la Sede de Gobierno.

La plaza Tejada Sorzano vibró con un ambiente festivo donde los villancicos alentaban a los presentes, y tras el conteo regresivo una explosión de colores subió desde la estrella del árbol hacia las ramas, girando en círculos antes de caer como una lluvia luminosa, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo paceño.

Las familias disfrutaron de las presentaciones, la teatralizó el nacimiento de Jesús y, a medida que avanzaba la noche, el escenario se llenó de villancicos.

El alcalde Iván Arias destacó la participación masiva del público y aseguró que el árbol, al que calificó como “el más grande y el más hermoso del país”, se ha convertido en un orgullo paceño. Invitó a la población a visitarlo y a cuidar el espacio. “Cada año lo hacemos mejor. Vengan a visitarlo y cuídenlo, porque este es nuestro orgullo”.

En un discurso dirigido a las familias, el burgomaestre recordó que diciembre es un mes de afecto y encuentro. “Que nos encontremos todos, que nos reconciliemos y nos perdonemos. Si tenemos alguna pelea con alguien, vayamos y pidámosle perdón”, dijo.

Detalles de la instalación

El árbol navideño cuenta con 15.000 focos LED, mientras que alrededor de la plaza se instalaron 30.000 luces adicionales, convirtiendo el espacio en un punto central de celebración para las fiestas de fin de año.

