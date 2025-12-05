Atención conductores: Alcaldía de La Paz anuncia cierre de vías por encendido del Árbol Navideño

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció que este viernes 5 de diciembre, desde las 17:00, restringirá el tráfico en calles del Macrodistrito Centro debido al acto de Encendido del Árbol Navideño, una celebración que moviliza a vecinos y visitantes cada año.

El municipio explicó que el cierre de vías busca reforzar la seguridad de quienes asistan al evento. La medida se aplicará de forma temporal durante el desarrollo de la actividad.

Los tramos afectados se ubican en puntos estratégicos del Centro paceño:

Av. Simón Bolívar, desde la calle Argandoña.

Av. Illimani, desde la calle Miguel Rey.

Las autoridades pidieron a los conductores organizar sus traslados. Como desvíos se recomendaron rutas alternativas:

Av. Camacho

Av. Saavedra

La alcaldía informó que movilizará a la Guardia Municipal de Transporte, que estará desplegada en distintos accesos. Su labor será orientar a los conductores y facilitar el tránsito peatonal.

El Encendido del Árbol Navideño marca el comienzo de las celebraciones de diciembre en La Paz.

Mire las calles cerradas:

Mira la programación en Red Uno Play