Investigan en Potosí un presunto ataque de 'jukus' que dejó un fallecido y un herido en la mina Yanamaya

El hecho ocurrió entre la tarde del jueves y la madrugada del 4 de diciembre en Porco, Potosí. La Felcc mantiene operativos en la mina Yanamaya mientras buscan identificar a los responsables del ataque.
05/12/2025 17:08
Un joven de 24 años fue hallado sin vida en la carretera cercana a una cooperativa aurífera de Porco, mientras otro, de la misma edad, terminó internado en una clínica de Potosí tras sufrir una lesión por arma de fuego. El caso, según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), apunta a un presunto enfrentamiento con ‘jukus’ (ladrones de mineral), ocurrido durante un intento de atraco en la mina Yanamaya.
La Felcc desplegó operativos en la mina Yanamaya, lugar donde habría iniciado el incidente. Según Millán, la intervención de un grupo de ‘jukus’ derivó en un intercambio de disparos durante el atraco.
De acuerdo con el informe médico, la víctima presenta una lesión en el muslo izquierdo y una fractura de fémur, por lo que continúa bajo atención especializada.
La Policía continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer responsabilidades.
