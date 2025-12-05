Investigan en Potosí un presunto ataque de 'jukus' que dejó un fallecido y un herido en la mina Yanamaya

Un joven de 24 años fue hallado sin vida en la carretera cercana a una cooperativa aurífera de Porco, mientras otro, de la misma edad, terminó internado en una clínica de Potosí tras sufrir una lesión por arma de fuego. El caso, según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), apunta a un presunto enfrentamiento con ‘jukus’ (ladrones de mineral), ocurrido durante un intento de atraco en la mina Yanamaya.

La tarde del jueves, personal de la Policía Rural y Fronteriza reportó el hallazgo de un joven muerto en las inmediaciones de una cooperativa aurífera de Porco. El coronel José Millán, director departamental de la Felcc, explicó que la víctima presentaba “una herida compatible con proyectil de arma de fuego”.

La Felcc desplegó operativos en la mina Yanamaya, lugar donde habría iniciado el incidente. Según Millán, la intervención de un grupo de ‘jukus’ derivó en un intercambio de disparos durante el atraco.

En paralelo, se identificó a otro joven de 24 años internado en una clínica de Potosí. “Personal de la división Personas de la Felcc constató en la clínica que un joven se encontraba internado”, señaló Millán. El reporte preliminar indica que el herido fue alcanzado por un disparo alrededor de las 03:00 del 4 de diciembre.

De acuerdo con el informe médico, la víctima presenta una lesión en el muslo izquierdo y una fractura de fémur, por lo que continúa bajo atención especializada.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer responsabilidades.

Mire el video:

