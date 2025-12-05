La expectación era máxima en Washington para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, pero una ausencia captó toda la atención: la de Lionel Messi. El capitán de la Selección argentina no viajó a la capital estadounidense para representar a la Albiceleste, cuya delegación estuvo encabezada por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni.

El motivo: una final clave con el Inter Miami

La razón de la ausencia de "La Pulga" es sencilla y está ligada a un compromiso inminente en el fútbol norteamericano, según publica el portal TN.

Final de la MLS: Messi se quedó en Estados Unidos para concentrarse con su club, el Inter Miami, que disputará la gran final del torneo este sábado a las 15:30 (hora boliviana) contra el Vancouver Whitecaps de Canadá.

Prioridad del Club: El astro rosarino decidió priorizar este partido clave en el que su equipo buscará uno de los títulos más importantes de la MLS.

Antecedente: Cabe destacar que esta no es la primera vez que ocurre. Messi tampoco asistió al sorteo del Mundial 2022 en Qatar, debido a sus compromisos con su entonces club, el PSG.

La ambición sigue intacta: Las palabras de Leo

A pesar de su ausencia física en el sorteo, Messi hizo sentir su presencia con declaraciones recientes que reafirman el compromiso de la Selección argentina de cara a la defensa del título. En un adelanto de una entrevista con ESPN, el capitán campeón del mundo subrayó la mentalidad del equipo:

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear”, aseguró.

Sin embargo, el "10" también fue cauto, recordando que ganar un Mundial es "muy difícil" y que, como se vio en Qatar (ante Países Bajos y Francia), incluso los partidos más duros pueden definirse por detalles mínimos. Advirtió que la historia no siempre se repite y que depender de los penales, donde Emiliano "Dibu" Martínez fue clave, no garantiza la victoria.

La delegación argentina en el sorteo

La delegación albiceleste en Washington fue liderada por: Claudio Tapia, presidente de la AFA; Lionel Scaloni, director técnico y el cuerpo técnico, incluyendo a figuras como Pablo Aimar. El sorteo, que comenzó a las 13:00 (hora boliviana), marca el inicio del camino de la Selección para soñar con defender el título conseguido en Qatar 2022.

