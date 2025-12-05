TEMAS DE HOY:
Emapa Fondo Indígena Rubén Ríos

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¿Por qué Messi se ausentó del sorteo del Mundial 2026? El crack priorizó la final con el Inter Miami

La estrella argentina no viajó a Washington y el equipo campeón del mundo fue representado por Tapia y Scaloni. Su agenda está marcada por un crucial encuentro en la MLS.

Milen Saavedra

05/12/2025 16:34

¿Por qué Messi se ausentó del sorteo del Mundial 2026?. Foto: EFE/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich
Washington, Estados Unidos

Escuchar esta nota

La expectación era máxima en Washington para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, pero una ausencia captó toda la atención: la de Lionel Messi. El capitán de la Selección argentina no viajó a la capital estadounidense para representar a la Albiceleste, cuya delegación estuvo encabezada por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni.

El motivo: una final clave con el Inter Miami

La razón de la ausencia de "La Pulga" es sencilla y está ligada a un compromiso inminente en el fútbol norteamericano, según publica el portal TN.

  • Final de la MLS: Messi se quedó en Estados Unidos para concentrarse con su club, el Inter Miami, que disputará la gran final del torneo este sábado a las 15:30 (hora boliviana) contra el Vancouver Whitecaps de Canadá.

  • Prioridad del Club: El astro rosarino decidió priorizar este partido clave en el que su equipo buscará uno de los títulos más importantes de la MLS.

  • Antecedente: Cabe destacar que esta no es la primera vez que ocurre. Messi tampoco asistió al sorteo del Mundial 2022 en Qatar, debido a sus compromisos con su entonces club, el PSG.

 

La ambición sigue intacta: Las palabras de Leo

A pesar de su ausencia física en el sorteo, Messi hizo sentir su presencia con declaraciones recientes que reafirman el compromiso de la Selección argentina de cara a la defensa del título. En un adelanto de una entrevista con ESPN, el capitán campeón del mundo subrayó la mentalidad del equipo:

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear”, aseguró.

Sin embargo, el "10" también fue cauto, recordando que ganar un Mundial es "muy difícil" y que, como se vio en Qatar (ante Países Bajos y Francia), incluso los partidos más duros pueden definirse por detalles mínimos. Advirtió que la historia no siempre se repite y que depender de los penales, donde Emiliano "Dibu" Martínez fue clave, no garantiza la victoria.

La delegación argentina en el sorteo

La delegación albiceleste en Washington fue liderada por: Claudio Tapia, presidente de la AFA; Lionel Scaloni, director técnico y el cuerpo técnico, incluyendo a figuras como Pablo Aimar. El sorteo, que comenzó a las 13:00 (hora boliviana), marca el inicio del camino de la Selección para soñar con defender el título conseguido en Qatar 2022.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD