Si Bolivia pasa el repechaje, estos serían los rivales que enfrentaría en el Mundial: Francia, Senegal y Noruega. Estos cruces se definieron hoy tras el sorteo realizado en Washington DC, Estados Unidos, donde quedaron establecidos los grupos de la próxima Copa del Mundo.

Antes de pensar en el grupo I, La Verde deberá encarar primero el repechaje. Su primer desafío será ante Surinam, un duelo decisivo que definirá si continúa en carrera. En caso de ganar, Bolivia disputará la final del repechaje frente a Irak, el último obstáculo rumbo al Mundial.

Si la selección boliviana supera ambos compromisos, se integrará al grupo I, donde ya esperan potencias como la Francia de Mbappé, además de Senegal y la Noruega Erling Haaland, selecciones que exigirán al máximo al combinado nacional en la fase de grupos del Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play