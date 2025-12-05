Bs 170.000 sin respaldo: Fiscalía pedirá detención preventiva de la esposa de Franklin Flores

El Ministerio Público informó este viernes que pedirá la detención preventiva de la esposa del exdirigente de Emapa, Franklin Flores, al considerar que existe un peligro de fuga mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en la Planta Procesadora de Papa de El Alto.

Según la comisión de fiscales, la decisión se sustenta en la identificación de movimientos económicos significativos entre las cuentas de Flores y las de su esposa.

“El dinero que entraba a las cuentas del señor Franklin Flores, de manera paulatina pasaba a las cuentas de su esposa. Se ha establecido una sumatoria de Bs 170.000 que no tienen justificativo”, explicó uno de los fiscales asignados al caso.

El Ministerio Público investiga a Flores por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito en el proceso de construcción y funcionamiento de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa de El Alto, inaugurada en 2022.

La indagación continúa y no se descartan nuevas citaciones dentro del denominado “Caso Papa”.

