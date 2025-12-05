TEMAS DE HOY:
Fondo Indígena Rubén Ríos Niñas desaparecidas

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Bs 170.000 sin respaldo: Fiscalía pedirá detención preventiva de la esposa de Franklin Flores

El Ministerio Público anunció que solicitará la detención preventiva de la esposa del exdirigente de Emapa, Franklin Flores, tras detectar movimientos bancarios sin respaldo

Miguel Ángel Roca Villamontes

05/12/2025 15:08

Escuchar esta nota

El Ministerio Público informó este viernes que pedirá la detención preventiva de la esposa del exdirigente de Emapa, Franklin Flores, al considerar que existe un peligro de fuga mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en la Planta Procesadora de Papa de El Alto.

Según la comisión de fiscales, la decisión se sustenta en la identificación de movimientos económicos significativos entre las cuentas de Flores y las de su esposa.

“El dinero que entraba a las cuentas del señor Franklin Flores, de manera paulatina pasaba a las cuentas de su esposa. Se ha establecido una sumatoria de Bs 170.000 que no tienen justificativo”, explicó uno de los fiscales asignados al caso.

El Ministerio Público investiga a Flores por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito en el proceso de construcción y funcionamiento de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa de El Alto, inaugurada en 2022.

La indagación continúa y no se descartan nuevas citaciones dentro del denominado “Caso Papa”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD