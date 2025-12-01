Aprehenden a Rubén Ríos, dirigente de panificadores, por presuntas irregularidades con harina subvencionada

Rubén Ríos Miranda, dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), fue aprehendido este lunes 01 de diciembre por su presunta implicación en la compra y uso irregular de harina subvencionada de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo ante el Ministerio Público, como parte de una investigación por posibles irregularidades durante la gestión del exgerente de Emapa, Franklin Flores.

Según informó el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, se identificaron indicios como:

Venta de harina subvencionada con beneficios indebidos

Contratos de arrendamiento de inmuebles a nombre de Emapa

Contratos de logística firmados con presuntas irregularidades

Estas operaciones habrían causado un daño económico considerable al Estado, de acuerdo con la autoridad.

Posibles delitos

El Ministerio Público investiga a Ríos por posibles delitos de:

Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado

Tráfico de influencias

Contratos lesivos al Estado

La Fiscalía deberá ahora ampliar las investigaciones a otros involucrados que pudieran haber participado en estos hechos.

El comandante de la policía, general Mirko Sokol informó: “el señor Ríos se ha presentado voluntariamente ante la Fiscalía a la aprehensión previa que se hizo de su hijo y el ha sido puesto a disposición de conocimiento del Ministerio Público para que se establezca lo que en derecho corresponde”.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play