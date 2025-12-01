¡Atención! Amplían el plazo para cobrar el Bono Juancito Pinto hasta el 6 de diciembre

El Ministerio de Educación decidió extender el plazo para el pago del Bono Juancito Pinto hasta este sábado 6 de diciembre. La medida busca asegurar que la totalidad de los estudiantes que concluyeron satisfactoriamente la gestión escolar 2025 puedan acceder al beneficio.

El Bono Juancito Pinto, que tiene como finalidad incentivar la permanencia escolar, alcanzó una cobertura del 98,42% hasta el pasado 29 de noviembre, fecha programada para concluir el pago. Esto significa que 35.594 estudiantes del universo total de beneficiarios aún no han efectuado el cobro.

El objetivo institucional del Ministerio es superar el porcentaje de pago logrado en 2024, que fue del 99,51%, y lograr que 2.245.049 estudiantes de todo el país reciban este apoyo económico.

Las autoridades educativas hicieron un llamado a las familias de los estudiantes restantes para que acudan a los puntos habilitados lo antes posible y procedan con el cobro del bono dentro del nuevo plazo establecido y sin ningún tipo de restricción.

La ampliación busca cumplir con la meta de garantizar que el apoyo económico llegue a la casi totalidad de los beneficiarios, reafirmando el compromiso del Gobierno con la permanencia y conclusión de la gestión escolar, según informó el Ministerio en un comunicado publicado este lunes.

Anuncio del Ministerio de Educación.

Mira la programación en Red Uno Play