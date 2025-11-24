“No existe evaluación de recuperación”: Estudiantes aprobarán o reprobarán con la última calificación

El director Distrital de Educación La Paz II, Carmelo López, informó este lunes en entrevista con Red Uno que los estudiantes aprobarán o reprobarán el año escolar con la última calificación obtenida, debido a que en el sistema educativo ya no existe la llamada evaluación de recuperación.

Explicó que el proceso de evaluación es continuo y se realiza en cada contenido desarrollado por los maestros.

López señaló que el reglamento de evaluación vigente establece que cada contenido incluye su respectiva valoración, por lo que el rendimiento de los estudiantes se determina a lo largo del proceso y no al finalizar el año.

“Hace tiempo se perdió lo que se llamaba el ‘desquite’, porque la evaluación es procesual. Si un contenido concluye, debe existir una evaluación del aprendizaje, y esto ocurre en todas las áreas del conocimiento, por eso es sumativo”, afirmó López.

El director distrital indicó que, si un estudiante presenta dificultades, el docente tiene la obligación de aplicar orientaciones metodológicas y adecuaciones curriculares para fortalecer su aprendizaje.

“El maestro debe identificar qué estrategias utilizar, cuáles son los contenidos más importantes, porque la niña y el niño deben aprender. Desde ese punto de vista no existe lo que se llama una evaluación de recuperación”, remarcó López.

Asimismo, recordó que el año escolar concluirá este 5 de diciembre, restando solo 10 días para el cierre oficial de actividades académicas. Pidió a los padres de familia acercarse oportunamente a las unidades educativas durante la gestión para evitar reprobaciones en sus hijos y realizar un seguimiento continuo de su educación.

