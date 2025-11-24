Un violento ataque ocurrido la madrugada del domingo volvió a poner en evidencia la creciente inseguridad en la avenida Aroma, una de las zonas más transitadas del centro de la ciudad. El hecho se registró entre las calles Ayacucho y Agustín López, donde un hombre, aparentemente de la tercera edad y en estado de ebriedad, fue brutalmente golpeado por dos personas en situación de calle.

Según testigos, los agresores no solo lo golpearon a puños, sino que también lo patearon repetidamente en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. “Lo han tirado al suelo y le han dado con todo. No se movía”, relató un comerciante que presenció la escena, pero que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Los comerciantes de la zona aseguran que este tipo de ataques ya se volvieron rutinarios. Señalan que la avenida Aroma se convierte prácticamente en “tierra de nadie” durante las noches y madrugadas, cuando se multiplican las peleas, los asaltos y el consumo de drogas entre personas en situación de calle.

“Es muy peligroso, realmente peligroso. Desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana es feo, feo. A los borrachitos o a quienes pasan caminando los agarran, los cogotean, los botan al suelo. Y a esas horas no viene nadie, ni la Policía”, denunció una comerciante que trabaja hace años en el sector.

Otro vendedor coincidió: “Tenemos miedo. A veces amanecemos aquí y vemos de todo, pero no nos metemos porque son bien vengativos. Esperamos que llegue la Policía, pero nunca llegan”. Los comerciantes piden que la Policía incremente los patrullajes, especialmente con motocicletas, debido a que —afirman— la inseguridad ha ido creciendo de manera acelerada.

“Yo quisiera que la Policía venga a cada rato, que gire por aquí. Pero no se les encuentra, ni motos ni autos. Nada. Y esto ya es grave, gravísimo”, reclamó otra vendedora. La esquina de Aroma y Ayacucho, coinciden varios de ellos, se ha convertido en un punto “fregado” y riesgoso para quienes trabajan o transitan por la zona.

Hasta el momento no se conoce el estado de salud del hombre agredido ni si los responsables fueron identificados.

Mira la programación en Red Uno Play