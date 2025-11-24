La madrugada del 31 de octubre de 2025, se registró un nuevo caso de feminicidio. Estelita Rodríguez Vargas, de 29 años, fue encontrada sin vida en una zona semiabandonada de la avenida Petrolera, a la altura del kilómetro 5, cerca de la estación del Tren Metropolitano “Agronomía”. Su cuerpo presentaba signos de violencia extrema.

A las 08:00 de la mañana, personal de Homicidios, junto con equipos de Laboratorio Forense, llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver. En ese momento, la víctima aún no había sido identificada y presentaba un tiempo de muerte estimado entre 2 y 4 horas.

La autopsia legal, practicada posteriormente, permitió confirmar que Estelita fue vejada, estrangulada y abandonada en el sitio. El 6 de noviembre, el caso fue remitido oficialmente a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), tipificado como feminicidio, lo que aceleró las investigaciones.

Cámaras reveladoras y sospechosos bajo arresto

Uno de los elementos clave en el avance del caso fueron las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al domicilio de la víctima. En ellas se observa:

10/31/2025 – 02:03:02 AM: Una persona aparentemente de sexo masculino sale del inmueble.

10/31/2025 – 02:21:40 AM: La misma persona regresa.

10/31/2025 – 02:24:22 AM: Sale nuevamente, esta vez cargando una maleta.

Feminicidio de Estelita: Así habrían abandonado su cuerpo en la av. Petrolera (VIDEO). Foto: Policía Boliviana

Estas imágenes coincidieron con la línea temporal estimada por forenses y reforzaron la hipótesis de un crimen cometido dentro del domicilio de la joven. Como resultado, dos hombres fueron identificados como presuntos involucrados: J. J. M A. (40 años), dueño del domicilio donde vivía Estelita. Actualmente cumple detención preventiva en la cárcel de El Abra. G. B. M. A. (37 años), también propietario del inmueble. Permanece con detención preventiva en la cárcel de San Sebastián.

Ambos figuran como imputados mientras continúan las pericias y toma de declaraciones. Estelita Rodríguez era oriunda de Omereque, donde familiares, amigos y vecinos despidieron sus restos el pasado viernes 7 de noviembre, entre llanto, indignación y un pedido que resuena desde el primer día: “Justicia para Estelita”.

Con su caso, Cochabamba suma ya 11 feminicidios en lo que va del año, una cifra que alarma a activistas y autoridades.

La Felcv informó que la investigación continúa avanzando, analizan nuevas imágenes de cámaras, recolectan indicios, revisan rastros de movilidad y amplían la toma de declaraciones para esclarecer completamente lo sucedido y establecer la responsabilidad de los imputados.

