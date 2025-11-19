Buscan al asesino de 'Estelita', la joven estrangulada cerca de la avenida Petrolera de Cochabamba

La búsqueda del autor del brutal feminicidio de Estelita Rodríguez Vargas, la joven de 29 años encontrada sin vida a principios de mes en inmediaciones de la avenida Petrolera, continúa avanzando con pasos firmes, según confirmó la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

El cuerpo de Estelita fue hallado cerca de la estación del Tren Metropolitano, a pocos metros de la Facultad de Agronomía, avenida Petrolera, en una zona semiabandonada. La madrugada del 31 de octubre, la joven fue vejada, estrangulada y posteriormente abandonada en el lugar. El caso desató indignación generalizada y volvió a poner en evidencia la creciente ola de violencia contra las mujeres en el departamento.

El director de la Felcv, Cnl. Jhonny Coca informó que la investigación ha logrado “avances importantes” y que en las próximas horas podrían revelarse novedades relevantes. “Tenemos avances significativos en este caso. En el transcurso del día o mañana, en su defecto, vamos a dar a conocer los resultados y ustedes serán los primeros en saberlo. Posiblemente tengamos novedades en las siguientes horas”, aseguró la autoridad policial.

Con la muerte de Estelita, Cochabamba registra 11 feminicidios en lo que va del año, una cifra que alarma a organizaciones de mujeres y a la sociedad civil.

La joven era oriunda de Omereque, donde su familia, destrozada por el dolor, acompañó el último adiós. Los restos de Estelita fueron enterrados el viernes 7 de noviembre, en medio de llanto, indignación y un clamor unánime: justicia.

Padres, hermanos, tíos, amigos y vecinos exigieron que el o los responsables del ataque sean identificados y llevados ante la justicia. Los allegados denunciaron la brutalidad del hecho y suplicaron que el caso no se enfríe ni quede en la impunidad, como ha ocurrido en otros casos de violencia extrema.

Mientras tanto, los investigadores continúan analizando cámaras de seguridad, tomando declaraciones y revisando indicios que podrían llevar al principal sospechoso o a los autores del feminicidio.

