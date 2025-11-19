15 heridos tras vuelco de un bus interdepartamental en carretera al occidente de Cochabamba

Un aparatoso accidente dejó al menos 15 personas heridas este martes en la carretera al occidente, cerca de la localidad de Pongo (Cochabamba). El incidente involucró a un bus interdepartamental y una vagoneta, ambos con daños considerables.

Según informó Fernando Aragón, subdirector de Tránsito, el hecho se registró como un “vuelco lateral seguido de colisión con personas heridas”. El bus, un Volvo blanco de la empresa Trans Copacabana Men con placa 4417 GXX, conducido por Omar P. C., de 34 años, perdió el control y volcó sobre su lado derecho.

15 heridos tras vuelco de bus interdepartamental en carretera al occidente de Cochabamba. Foto: Red Uno

Tras el vuelco, el bus colisionó con una vagoneta blanca, placa 5210 K EH, conducida por Cristóbal A. A., de 43 años, que transitaba en sentido contrario. “El hecho de tránsito tuvo como consecuencia al menos 15 personas heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes centros médicos, principalmente a la clínica Álvarez”, detalló Aragón.

Las autoridades de tránsito y la Policía se encuentran investigando las causas del accidente, mientras que los vehículos involucrados presentan daños de consideración.

Este accidente vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial en la carretera al occidente, una vía fundamental para la conexión interdepartamental, donde los vuelcos y colisiones se han convertido en un riesgo recurrente para los viajeros.

