¡Tremendo susto! Un auto terminó dentro de la plazuela Quintanilla en Cochabamba

Una escena digna de una película de acción se vivió esta madrugada en la zona norte de Cochabamba. Alrededor de las dos, el silencio habitual fue abruptamente interrumpido cuando un vehículo terminó ingresando de lleno a la plazuela Quintanilla, quedando detenido entre jardines y bancas, para sorpresa de los pocos transeúntes nocturnos.

Quienes pasaban por el lugar no salían de su asombro al ver el motorizado en medio del espacio peatonal, con las luces aún encendidas y parte de la estructura de la plazuela dañada. “Pensamos que era una broma o una grabación, nunca imaginamos que un auto iba a aparecer ahí adentro”, relató uno de los testigos que circulaba por la zona.

Paramédicos llegaron rápidamente y atendieron al conductor, quien fue trasladado a un centro médico para su valoración. Aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre su estado, se confirmó que estaba consciente al momento del rescate.

Minutos después, personal de Tránsito llegó al lugar para iniciar las investigaciones. De acuerdo con las primeras versiones, el siniestro habría sido provocado por una falla mecánica que hizo que el conductor perdiera el control del vehículo. Sin embargo, los peritajes determinarán con precisión qué ocurrió en esos segundos que terminaron con el auto dentro de la plazuela.

El episodio no solo dejó daños materiales y un herido, sino también la incredulidad de los vecinos que, al despertar, encontraron la escena viralizada en redes y rodeada de curiosos. Esta no sería la primera vez que un vehículo termina dentro de la plazuela Quintanilla.

Mira la programación en Red Uno Play