El día que cayó El Chapo Guzmán: fugas, túneles y un imperio de cocaína

La madrugada de Los Mochis todavía huele a pólvora y humedad en la memoria colectiva de Sinaloa. Era el 8 de enero de 2016 cuando el cerco se cerró sobre Joaquín Archivaldo Guzmán Loera en su propia tierra. La noticia recorrió México y el mundo con la velocidad de un rayo: el hombre que durante décadas había desafiado al Estado, escapado de prisiones consideradas inexpugnables y convertido su nombre en un ícono del crimen organizado, volvía a ser capturado.

La operación se llamó “Cisne Negro”: paciencia, inteligencia y tensión extrema en cada esquina. Fuerzas Especiales de la Armada de México cerraron el cerco y terminaron con la tercera captura de El Chapo, tras una resistencia que incluyó disparos y una huida fallida por los túneles de su propia casa. Esa vez, la historia terminó diferente: Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, condenado a cadena perpetua y enviado al llamado “Alcatraz de las Rocosas”, prisión Supermax donde se alojan los criminales más peligrosos del planeta.

De La Tuna al imperio del narco

Para entender el peso de aquel amanecer, hay que retroceder a La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, donde Guzmán nació el 4 de abril de 1957. Hijo de una familia de cultivadores de marihuana y amapola, creció en un entorno donde la economía rural convivía con el narcotráfico. Desde joven empezó como operador menor, aprendiendo rápido que el negocio no estaba solo en producir, sino en controlar rutas, logística y alianzas.

Su primer gran mentor fue Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del narcotráfico mexicano de la época. Tras su caída a fines de los 80, Guzmán consolidó el Cartel de Sinaloa, expandiéndose y conectando con figuras como Pablo Escobar. Se estima que controlaba un cuarto del mercado de drogas hacia Estados Unidos, amasando una fortuna cercana a 15 mil millones de dólares.

Innovador y creativo, Guzmán construyó más de 100 túneles para pasar su droga hacia EE.UU., con transporte subterráneo automatizado y aire acondicionado, mientras otros narcos dependían de aviones o barcos. También camuflaba su mercancía en ajíes, jabones y hasta taxis aéreos.

Capturas, fugas y leyenda

Su primer gran arresto fue en 1993, tras el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Huyó, fue detenido en Guatemala y extraditado a México. En 2001 protagonizó su primera fuga de Puente Grande, Jalisco, un episodio que catapultó su fama y reforzó su mito: un hombre capaz de escabullirse del corazón del sistema penitenciario.

En febrero de 2014 volvió a caer en Mazatlán y fue llevado al penal federal de El Altiplano, pero en julio de 2015 protagonizó otra fuga espectacular por un túnel en las duchas de la cárcel. Su figura se volvió inhallable, siempre un paso adelante del Estado.

Finalmente, el 8 de enero de 2016, tras meses de seguimiento, fue capturado en Los Mochis. Esta vez no hubo escape posible. La imagen quedó grabada: un hombre pequeño, esposado, rodeado de policías, saliendo de los túneles que él mismo había construido.

Entre el mito y la realidad

Durante su época de prófugo, Guzmán tuvo contacto con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn, generando polémica internacional y contribuyendo a la fascinación mediática por su figura.

Extraditado a EE.UU., fue juzgado en Nueva York y en 2019 recibió cadena perpetua más años adicionales por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos. Hoy cumple su condena en el aislamiento extremo de la Supermax en Colorado, donde el contacto humano es mínimo y las rutinas, estrictas.

Mientras tanto, el Cartel de Sinaloa sigue fragmentado, y algunos de sus hijos continúan involucrados en la estructura criminal. La leyenda de El Chapo permanece congelada en aquella madrugada de Los Mochis, un hombre que se convirtió en mito gracias a túneles, fugas y un poder que desbordó fronteras.

