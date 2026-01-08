Impactante video: Agente de ICE mató a tiros a una mujer durante operativo en EEUU

Una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó de manera trágica este miércoles en Minnesota, cuando un agente federal disparó y mató a una mujer de 37 años que, según las autoridades, intentó atropellar a varios policías con su vehículo.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó la acción de la conductora como un “acto de terrorismo doméstico” y aseguró que los agentes heridos se recuperarán por completo.

Videos difundidos por testigos muestran a la mujer discutiendo dentro de su camioneta con los oficiales antes de que intentara avanzar para evadir el operativo. Tras escuchar al menos tres disparos, el vehículo continuó unos metros y chocó contra un automóvil estacionado, resultando en la muerte de la mujer en el lugar.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, aclaró que no hay indicios de que la mujer fuera objetivo de la operación federal y que simplemente se encontraba en la zona.

Por su parte, el alcalde Jacob Frey rechazó la versión oficial y consideró que la narrativa de que la mujer representaba un peligro fue “falsa”, exigiendo que ICE abandone la ciudad.

El incidente ocurre en medio de un clima de alta tensión en varias ciudades estadounidenses por las operaciones de detención y expulsión de migrantes ordenadas por la administración Trump.

