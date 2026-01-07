¿Lo despidieron? Descubren a un trabajador en la playa en horario de trabajo; una videollamada lo delató

Lo que comenzó como una mañana de sol y tranquilidad para Roger terminó convirtiéndose en su posible última jornada laboral. La situación se tornó crítica cuando su jefa le pidió encender la cámara, revelando que el empleado no estaba en su escritorio, sino disfrutando frente al mar.

A pesar de aparecer con lentes de sol y una sonrisa relajada, el ambiente en la videollamada de Zoom se volvió gélido al instante. Roger intentó justificar su ubicación argumentando que el sonido de las olas potenciaba su productividad, pero sus argumentos no lograron convencer a un equipo atónito.

La jefa, visiblemente molesta, fue tajante al recordarle que se encontraba en su horario de oficina y no en un periodo vacacional. Acto seguido, la gerencia anunció una reunión con el departamento de Recursos Humanos para discutir la gravedad de esta falta.

El video del incidente ya circula masivamente en redes sociales, donde miles de usuarios especulan sobre el inminente despido del protagonista. Mientras el clip se vuelve viral, la incógnita persiste sobre si la empresa perdonará esta audaz interpretación de la libertad que otorga el trabajo remoto.

Mira la programación en Red Uno Play