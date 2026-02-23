Lo que parecía un robo rápido terminó convirtiéndose en una escena tan tensa como insólita.

Un hombre ingresó a una sucursal de Boost Mobile en la ciudad de Pomona, California, con la intención de sustraer mercancía. Sin embargo, no contaba con un detalle clave: el local tenía instalado un sistema de seguridad poco convencional.

El dueño del establecimiento había habilitado lo que ya es conocido como el “pasillo del pánico”: una falsa salida que, al activarse, se bloquea automáticamente y deja al intruso atrapado en un corredor sin escapatoria.

Al intentar huir, el sospechoso tomó esa vía creyendo que era la salida de emergencia. En cuestión de segundos quedó encerrado entre paredes y puertas de acero.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre comenzó a patear y golpear desesperadamente las puertas, intentando forzar su salida. Durante aproximadamente 45 minutos intentó escapar sin éxito.

Finalmente, agentes policiales llegaron al lugar y lo encontraron aún atrapado. Sin posibilidad de fuga, fue detenido en el sitio.

El episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, volvió a poner sobre la mesa el uso de sistemas de seguridad creativos para disuadir robos en pequeños comercios.

