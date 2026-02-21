Desde las 21:00, Red Uno transmite la gran final del Reina Hispanoamericana

Hoy se lleva a cabo la gran final del Reina Hispanoamericana, donde 28 candidatas buscarán alzarse con la nueva corona del certamen internacional. La gala iniciará a partir de las 21:00 horas y será transmitida a nivel nacional por la Red Uno.

Las representantes de distintos países llegan a esta noche decisiva luego de intensas jornadas de ensayo que se extendieron desde la mañana hasta altas horas de la noche, afinando cada detalle de coreografía, pasarela y puesta en escena.

Durante el ensayo general, las candidatas aseguraron estar listas para brindar un espectáculo de primer nivel. “Obviamente al 100%. Aunque estemos ensayando todo el día, estamos listas para darles un verdadero show y lo más importante es disfrutarlo”, expresó una de las participantes.

El apoyo familiar también ha sido clave en esta etapa final. “Estamos cansadas, pero hoy llegó mi familia para acompañarme en la gran final”, comentó otra aspirante, destacando la motivación extra que representa sentir a sus seres queridos cerca.

Miss Costa Rica manifestó su emoción y nostalgia por el cierre de esta experiencia, mientras que la representante de Puerto Rico invitó al público a seguir la transmisión en vivo y agradeció el constante respaldo recibido.

Cobertura total en Red Uno

Para que nadie se pierda ningún momento, Red Uno ofrecerá una cobertura especial a través de:

Facebook Live

YouTube

Señal televisiva

De esta forma, el público podrá seguir cada etapa del concurso en tiempo real, desde las actividades previas hasta la coronación.

Mira la programación en Red Uno Play