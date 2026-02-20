"Punch", el pequeño mono que abraza a un peluche, desata la locura en un zoológico de Japón

Lo que comenzó como una medida de emergencia para salvar la vida de un primate recién nacido se transformó en un fenómeno global. Punch, un macaco japonés de siete meses, se convirtió en la estrella indiscutible del zoológico de Ichikawa, en la periferia de Tokio, tras conquistar las redes sociales con una imagen conmovedora: camina, come y duerme aferrado a un peluche naranja con forma de orangután.

Un sustituto para el rechazo materno

La vida de Punch no empezó fácil. Tras nacer en julio del año pasado, fue rechazado por su madre, un comportamiento que, según los expertos del centro, pudo deberse a la inexperiencia de la progenitora o al estrés por las altas temperaturas, informa la agencia EFE.

Para evitar que la cría sufriera daños psicológicos por la falta de contacto, sus cuidadores intentaron primero con toallas, pero Punch finalmente eligió un llamativo peluche de orangután como su "madre improvisada". "Los bebés de macaco necesitan agarrarse a algo para sentirse seguros", explicó Takashi Yasunaga, portavoz del zoo.

El "efecto Punch": Récord de visitas

La fama del pequeño macaco ha traspasado las fronteras de Japón, disparando la afluencia al recinto. 8,000 visitantes acudieron al zoo el pasado fin de semana, el doble de lo habitual para esta temporada.

En redes sociales como X (antes Twitter), el hashtag #AnimoPunch acumula millones de visualizaciones. A pesar de ser días laborables, se registran filas inusuales de personas que esperan para ver al pequeño junto a su juguete.

Aunque el peluche sigue siendo su refugio cuando se siente abrumado, hay noticias alentadoras sobre su desarrollo. Desde su reintroducción al grupo de 56 macacos en enero, Punch ha comenzado a aprender las reglas sociales de su especie.

"Está mejorando su interacción con la manada. Le acicalan, intenta molestar a los demás y le regañan. Aprende día a día a vivir como un mono", publicaron los cuidadores en un tuit que ya supera los cuatro millones de vistas.

Mientras Punch gana confianza y se integra con sus semejantes, su inseparable compañero de felpa sigue siendo el símbolo de una historia de resiliencia que ha conmovido al mundo entero.

