¿Lluvia o sol este viernes? Conoce el pronóstico del clima en Bolivia hoy 20 de febrero

El reporte oficial anticipa chubascos aislados en el Occidente y Valles, mientras que en el Oriente se prevén precipitaciones con actividad eléctrica.

Red Uno de Bolivia

20/02/2026 6:40

Foto: Para la ciudad de Cobija se esperan tormentas eléctricas.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este viernes 20 de febrero se prevé una jornada con nubosidad, chubascos aislados y tormentas eléctricas en distintas regiones del país, principalmente en el Oriente.

Occidente
En el Occidente del país, se esperan chubascos aislados y cielos poco nubosos sin probabilidad de lluvias.

  •     La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 6°C y 22°C.

  •     El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 14°C.

  •     Oruro tendrá cielo nuboso sin probabilidad de chubascos, con temperaturas entre 4°C y 19°C.

  •     Potosí presentará chubascos aislados y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 20°C.

Valles
La región de los Valles presentará chubascos aislados y cielos nubosos durante la jornada.

  •     Cochabamba presentará chubascos aislados y temperaturas entre 13°C y 30°C.

  •     Sucre tendrá cielo nuboso, sin probabilidad de lluvias, con valores entre 12°C y 25°C.

  •     Tarija tendrá cielo nuboso, con temperaturas que irán de 15°C a 30°C, sin probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevén chubascos aislados y tormentas eléctricas, con temperaturas elevadas.

  •     Santa Cruz presentará chubascos aislados, con temperaturas entre 23°C y 33°C con probabilidad de precipitaciones pluviales.

  •     Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias, con una mínima de 24°C y máxima de 33°C.

  •     Cobija tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 23°C y 32°C con probabilidad de lluvias.

