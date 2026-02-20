¿En qué consiste el Proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario del Gobierno?

El Gobierno presentó este jueves el Proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario, una propuesta que incluye condonación de deudas antiguas, reducción de plazos de prescripción y la creación de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes. El anuncio se realizó en el Congreso Empresarial de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).

El presidente Rodrigo Paz Pereira y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, expusieron el contenido del texto ante aproximadamente 650 representantes del sector privado. La iniciativa ahora deberá ser tratada por la Asamblea Legislativa.

¿En qué consiste la propuesta?

El proyecto contempla cuatro ejes principales: un nuevo régimen tributario simplificado, cambios en la prescripción de deudas, un plan extraordinario de regularización y una modificación en el cálculo del IVA.

Según el mandatario, la norma responde a compromisos asumidos durante la campaña electoral vinculados al llamado “perdonazo tributario”.

“Este gobierno ha dado ciertas indicaciones que las hablamos durante la campaña: perdonazo tributario para empezar a reordenar el tema en líneas generales del ámbito tributario. Esto es una primera parte, después vendrán otras medidas siempre en función de generar la reactivación de la economía”, afirmó.

Régimen Siete-RG

La iniciativa crea el Régimen Integrado Especial de Transición al Régimen General (Siete-RG), dirigido a pequeños productores y prestadores de servicios con ventas anuales menores a Bs 400.000.

El esquema unifica IVA, IR e IUE/RC-IVA en un solo pago bimensual del 5% sobre el ingreso bruto. La inscripción será voluntaria.

El ministro Espinoza señaló que la medida busca facilitar la formalización y permitir la emisión de facturas sin generar una carga administrativa compleja.

Reducción de prescripción

El proyecto reduce la prescripción tributaria de ocho a cuatro años, y a dos años en determinados procesos.

“No es posible que el contribuyente viva con plazos y el Estado no. Con esta medida ponemos plazos muy claros que el Estado debe cumplir y no puede seguir haciendo un abuso tributario sobre el contribuyente”, indicó el titular de Economía.

Condonación y plan de pagos

La propuesta establece la condonación total de capital, intereses y multas para deudas generadas hasta el 31 de diciembre de 2017, siempre que sean menores a 10 millones de bolivianos.

Para obligaciones desde el 1 de enero de 2018, se plantea eliminar multas e intereses y permitir planes de pago de hasta 24 meses.

El plazo para acogerse a estos beneficios sería de 120 días desde la promulgación de la ley.

Cambios en el IVA

El texto también modifica la forma de cálculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Actualmente se aplica “por dentro”, lo que —según el ministro— incrementa la tasa efectiva.

La propuesta establece un 13% explícito en factura, con el objetivo de transparentar el monto pagado y simplificar el manejo contable.

“El contribuyente sabrá exactamente qué paga de impuestos y esto también puede implementarse para muchas empresas que ahora van a poder mantener un poquito mejor sus precios”, sostuvo Espinoza.

El proyecto ingresará ahora a debate legislativo, en medio de la discusión sobre reactivación económica y presión fiscal en el país.

