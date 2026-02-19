¿Qué es el SIETE-RG y cómo beneficiará a los emprendedores?

El proyecto de ley busca simplificar el sistema para pequeños negocios y regularizar deudas previas a 2018.
19/02/2026 19:22
El Gobierno Nacional presentó la Ley de Transparencia y Alivio Tributario para fomentar la formalización y otorgar un "respiro" económico a los contribuyentes. Esta normativa busca equilibrar la relación entre el Estado y los ciudadanos mediante cambios estructurales en el Código Tributario.
La pieza central es el SIETE-RG, un régimen para emprendedores con ventas anuales menores a Bs 400.000 que unifica el IVA, IUE e IT en un solo pago del 5%. Este sistema permite emitir facturas sin complicaciones administrativas durante un periodo de tres años.
El fin de la "bola de nieve": Condonación y alivio
Uno de los puntos más atractivos para el sector privado es la estrategia de saneamiento de deudas. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el proyecto contempla:
Hacia un "IVA Transparente"
El IVA Transparente simplifica el cálculo al aplicar un 13% real sobre el precio neto, eliminando la distorsión del 14,94%. Esta medida desglosa el impuesto en la factura para dar claridad al consumidor y evitar sanciones administrativas por errores de cálculo.
La normativa busca corregir las asimetrías históricas del sistema impositivo boliviano mediante una transición gradual. El objetivo es que el paso al Régimen General sea un proceso ordenado y no una carga económica insostenible para los cuentapropistas.
Con el SIETE-RG, el Gobierno apuesta por la modernización tecnológica del Servicio de Impuestos Nacionales para integrar a miles de pequeños proveedores. Esta vigencia de tres años permitirá fortalecer el tejido empresarial sin el temor a las multas heredadas del pasado.
