¿Qué es el SIETE-RG y cómo beneficiará a los emprendedores?

El Gobierno Nacional presentó la Ley de Transparencia y Alivio Tributario para fomentar la formalización y otorgar un "respiro" económico a los contribuyentes. Esta normativa busca equilibrar la relación entre el Estado y los ciudadanos mediante cambios estructurales en el Código Tributario.

La pieza central es el SIETE-RG, un régimen para emprendedores con ventas anuales menores a Bs 400.000 que unifica el IVA, IUE e IT en un solo pago del 5%. Este sistema permite emitir facturas sin complicaciones administrativas durante un periodo de tres años.

El fin de la "bola de nieve": Condonación y alivio

Uno de los puntos más atractivos para el sector privado es la estrategia de saneamiento de deudas. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el proyecto contempla:

Condonación extraordinaria: Se eliminarán deudas generadas hasta el 31 de diciembre de 2017 para montos menores a Bs 10 millones.

Se eliminarán deudas generadas hasta el 31 de diciembre de 2017 para montos menores a Bs 10 millones. Plan de regularización post-2018: Para deudas más recientes, los contribuyentes podrán pagar el tributo omitido actualizado, pero con una condonación total de multas e intereses .

Para deudas más recientes, los contribuyentes podrán pagar el tributo omitido actualizado, pero con una . Facilidades de pago: Se establece un periodo de 120 días para acogerse al beneficio, permitiendo pagos al contado o en cuotas de hasta 24 meses.

Hacia un "IVA Transparente"

El IVA Transparente simplifica el cálculo al aplicar un 13% real sobre el precio neto, eliminando la distorsión del 14,94%. Esta medida desglosa el impuesto en la factura para dar claridad al consumidor y evitar sanciones administrativas por errores de cálculo.

La normativa busca corregir las asimetrías históricas del sistema impositivo boliviano mediante una transición gradual. El objetivo es que el paso al Régimen General sea un proceso ordenado y no una carga económica insostenible para los cuentapropistas.

Con el SIETE-RG, el Gobierno apuesta por la modernización tecnológica del Servicio de Impuestos Nacionales para integrar a miles de pequeños proveedores. Esta vigencia de tres años permitirá fortalecer el tejido empresarial sin el temor a las multas heredadas del pasado.

Foto: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

